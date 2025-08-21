Xi Jinping Xizang'ın Kuruluş Yıldönümünde Lhasa'da

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin 60. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Lhasa'ya gitti. Bölgedeki çeşitli etnik gruplar tarafından karşılandı.

LHASA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve beraberindeki merkezi hükümet heyeti, Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin 60. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere bölgenin merkezi Lhasa'ya gitti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi ve beraberindeki heyet, çarşamba günü havalimanında ve Lhasa kent merkezinde Xizang'daki çeşitli etnik gruplardan insanlar tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

