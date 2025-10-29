Xi Jinping ve Trump, Busan'da İkili Görüşme Yapacak

BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan kentinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, çarşamba günü yaptığı açıklamada iki ülke arasında varılan mutabakat çerçevesinde gerçekleştirilecek görüşmede Xi ve Trump'ın ikili ilişkiler ve karşılıklı çıkarlara ilişkin konular hakkında görüş alışverişinde bulunacağını söyledi.