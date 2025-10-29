Haberler

Xi Jinping ve Trump, Busan'da İkili Görüşme Yapacak

Güncelleme:
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan kentinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve karşılıklı çıkarlar ele alınacak.

BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan kentinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, çarşamba günü yaptığı açıklamada iki ülke arasında varılan mutabakat çerçevesinde gerçekleştirilecek görüşmede Xi ve Trump'ın ikili ilişkiler ve karşılıklı çıkarlara ilişkin konular hakkında görüş alışverişinde bulunacağını söyledi.

