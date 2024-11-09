Xi Jinping ve Sergio Mattarella'dan Kültürel İşbirliği Anlaşmaları
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Beijing'de bir araya geldi. İki lider, kültür, bilim, teknoloji, eğitim ve dünya mirası alanlarında işbirliği belgeleri imzaladılar.
BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.
Mattarella, Xi'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak üzere Çin'de bulunuyor.
Görüşmelerin ardından iki cumhurbaşkanı, kültür, bilim, teknoloji, eğitim ve dünya mirası alanlarının korunması konularında çok sayıda ikili işbirliği belgesinin imzalanmasına nezaret etti.