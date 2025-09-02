Haberler

Xi Jinping ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Görüşmesi
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh ile Beijing'de bir araya geldi. Görüşme, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi ve tarihi zafer anma etkinlikleri bağlamında gerçekleşti.

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping salı sabahı Beijing'de Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh ile bir araya geldi.

Khurelsukh, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne ve Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
