Xi Jinping ve Mnangagwa İlişkileri Güçlendirme Sözü Verdiler
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirileceğini ve dayanışmanın artırılacağını açıkladı. Mnangagwa, Çin'deki tarihi anma törenlerine katılmak için bulunduğu sırada bu toplantı gerçekleşti.
BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping perşembe günü Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak bir geleceğe sahip, her koşula dayanıklı bir topluluk seviyesine yükseltileceğini açıkladı.
Mnangagwa, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel