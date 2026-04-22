Albüm: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Mozambik Devlet Başkanı Chapo ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mozambik Devlet Başkanı Daniel Francisco Chapo ile Beijing'de bir araya gelerek ikili ilişkileri güçlendirme ve Afrika ile işbirliği konusunda mutabakata vardı.

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping salı günü Mozambik Devlet Başkanı Daniel Francisco Chapo ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

İki lider görüşmede, yeni dönemde ikili ilişkileri ortak bir geleceğe sahip Çin-Mozambik topluluğu seviyesine yükseltme konusunda mutabakata vardı.

Ortadoğu'daki çatışmaların etkilerinin Afrika ülkelerine de yansıdığını belirten Xi, bu zorlukların aşılması, barışın teşvik edilmesi ve kalkınmanın ilerletilmesi için Afrika ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Xi ayrıca, her iki tarafı da barış ilkelerine bağlı kalmaya, kalkınma iradesini sürdürmeye ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğini geliştirmeye çağırdı.

