Xi Jinping, Tibet'teki Etnik Gruplarla Birlikte Modernleşme Çağrısında Bulundu

LHASA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ndeki tüm etnik gruplar ve tüm toplum kesimlerinden temsilcilerle yaptığı görüşmede Çin'in modernleşmesinde muhteşem bir sayfa açmak üzere ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Xizang'daki tüm etnik grupların mensuplarına en içten selamlarını ve dileklerini iletti.