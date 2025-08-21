Xi Jinping, Tibet'in 60. Yıl Dönümü Kutlamalarına Katıldı

LHASA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da bölgenin 60. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen galaya katıldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı da olan Xi, çarşamba günü düzenlenen "Karlı Yaylalar Bölgesinin Neşeli Şarkıları" adlı galayı Xizang'daki tüm etnik gruplardan insanlarla birlikte izledi.

Üç bölümden oluşan galanın ilk bölümünde sosyalist yeni Xizang'ın inşasında gösterilen çabalar tasvir edilirken, ikinci bölümde reform ve açılımın karlı platoya getirdiği dinamizm, son bölümde ise müreffeh ve mutlu yeni Xizang anlatılıyor.

Galayı Wang Huning ve Cai Qi gibi üst düzey liderler de izledi.

Xi, bölgenin yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere beraberindeki merkezi heyetle çarşamba günü Lhasa'ya gelmişti.