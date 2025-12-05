Haberler

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Tayland'ın Ulusal Günü Dolayısıyla Tayland Kralı'na Kutlama Mesajı Gönderdi

Güncelleme:
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tayland'ın Ulusal Günü vesilesiyle Kral Maha Vajiralongkorn'a mesaj göndererek, Tayland'ın sosyoekonomik gelişimini ve Çin-Tayland ilişkilerinin önemini vurguladı.

BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tayland'ın Ulusal Günü dolayısıyla Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua'ya kutlama mesajı gönderdi.

Xi cuma günkü mesajında Tayland'ın geçen yıl sosyoekonomik kalkınmada istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini, halkının yaşam standartlarını sürekli iyileştirdiğini ve uluslararası nüfuzunu önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Xi, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua'nın himayesinde Tayland'ın ulusal kalkınmada daha da büyük ilerleme kaydedeceğine olan inancını dile getirdi.

İçinde bulunduğumuz yılın, Çin ile Tayland arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü ve "Çin-Tayland Altın Dostluk Yılı Jübilesi" olduğunu hatırlatan Xi, Tayland Kralının Çin'e gerçekleştirdiği son resmi ziyaret sırasında Kral ile ve Kraliçe Suthida Bajrasudhabimalalakshana ile bir araya geldiğini ifade etti. Xi, Kral ve Kraliçe ile gerçekleştirdikleri görüşmede ortak geleceğe sahip bir Çin-Tayland toplumunun inşasını daha da ilerletmek üzere derinlemesine görüş alışverişinde bulunduklarını ve önemli mutabakata vardıklarını söyledi.

Xi, Çin-Tayland ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini ve Tayland kraliyet ailesiyle olan geleneksel dostluğu çok değerli bulduğunu ifade etti.

Xi, yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Tayland topluluğunun inşasında yeni bir sayfa açmak, iki halka daha fazla fayda sağlamak ve dünya barış, istikrar, kalkınma ve refahına daha büyük katkı sağlamak üzere ortak çaba göstererek, ortaklaşa ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik rehberliği güçlendirmek, "Çin ve Tayland aile kadar yakındır" cümlesiyle tanımlanan dostluğu ileriye taşımak ve ikili kapsamlı stratejik işbirliğini derinleştirmek üzere Tayland Kralı ile çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
