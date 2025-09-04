Haberler

Xi Jinping, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ile Görüşme Gerçekleştirdi

Xi Jinping, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ile Görüşme Gerçekleştirdi
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Küba Komünist Partisi Birinci Sekreteri ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile Beijing'de bir araya geldi. Görüşme, Japon saldırganlığına karşı direnişin zaferinin 80. yıldönümü anma törenleri vesilesiyle gerçekleşti.

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping perşembe günü Beijing'de Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile bir araya geldi.

Diaz-Canel, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunuyordu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
