Xi Jinping Kamboçya'ya Resmi Ziyarette Bulundu
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni'nin daveti üzerine Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e resmi ziyarette bulundu. Havalimanında büyük bir karşılama töreni düzenlendi.
PUNOM PEN, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni'nin daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak üzere perşembe günü Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e gitti. Havalimanında Xi için büyük bir karşılama töreni düzenlendi.
Kaynak: Xinhua / Güncel