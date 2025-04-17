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Xi Jinping Kamboçya'ya Resmi Ziyarette Bulundu

Xi Jinping Kamboçya'ya Resmi Ziyarette Bulundu
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni'nin daveti üzerine Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e resmi ziyarette bulundu. Havalimanında büyük bir karşılama töreni düzenlendi.

PUNOM PEN, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni'nin daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak üzere perşembe günü Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e gitti. Havalimanında Xi için büyük bir karşılama töreni düzenlendi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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