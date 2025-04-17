Xi Jinping Kamboçya'ya Resmi Ziyarette Bulundu

PUNOM PEN, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni'nin daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak üzere perşembe günü Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e gitti. Havalimanında Xi için büyük bir karşılama töreni düzenlendi.