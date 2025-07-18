Xi Jinping'in Eşi Peng Liyuan, Çin-ABD Gençlik Dostluğu Etkinliğine Katıldı

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in eşi Peng Liyuan, 'Kuliang ile Bağ: 2025 Çin-ABD Gençlik Dostluğu etkinliği' sırasında toplu fotoğraf çekimine katıldı ve etkinlikte bir konuşma gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in eşi Peng Liyuan, "Kuliang ile Bağ: 2025 Çin-ABD Gençlik Dostluğu etkinliği" sırasında toplu fotoğraf çekimine katılıyor, 17 Temmuz 2025.

Peng perşembe günü Çin-ABD Gençlik Dostluğu etkinliğine katılarak Çin Halkının Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği'nde bir konuşma gerçekleştirdi. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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