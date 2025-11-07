Xi Jinping, İlk Yerli Uçak Gemisi Fujian'ın Hizmete Giriş Törenine Katıldı
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hainan eyaletinde elektromanyetik mancınıklarla donatılmış ilk yerli uçak gemisi Fujian'ın hizmete girme törenine katıldı. Tören sırasında Sanya kentindeki donanma limanında gemiyi inceledi.
SANYA, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde elektromanyetik mancınıklarla donatılmış ülkenin ilk yerli uçak gemisi Fujian'ın hizmete girme ve bayrak çekme törenine katıldı.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, çarşamba günkü tören sırasında Sanya kentindeki donanma limanında bulunan uçak gemisinde incelemelerde bulundu.
Haziran 2022'de denize indirilen gemiye Fujian eyaletinin adı verilmişti.
