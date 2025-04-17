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Xi Jinping'den Malezya'ya Üst Düzey İşbirliği Önerileri

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile yaptığı görüşmede ortak geleceğe yönelik üç maddelik stratejik öneriler sunarak, iki ülke arasında stratejik bağımsızlık, yüksek kaliteli kalkınma işbirliği ve medeniyetler arası etkileşimi güçlendirmek gerektiğini vurguladı.

PUTRAJAYA, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ortak geleceğe sahip üst düzey stratejik bir Çin- Malezya topluluğu inşa etmeye yönelik üç maddelik öneri sundu.

Xi, çarşamba günü Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüşmesi sırasında dile getirdiği üç maddenin ilki olarak iki ülkenin stratejik bağımsızlığa bağlı kalması ve üst düzey stratejik koordinasyon yürütmesi gerektiğini söyledi.

Xi, ikinci olarak iki ülkenin de kalkınma sinerjisi yakalayıp yüksek kaliteli kalkınma işbirliğine yönelik bir model oluşturması gerektiğini belirtti.

Xi, üçüncü madde olarak iki tarafa da dostluklarını nesilden nesle taşıma ve iki medeniyet arasındaki etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi derinleştirme çağrısında bulundu.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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