Xi Jinping'den Malezya'ya Üst Düzey İşbirliği Önerileri

PUTRAJAYA, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ortak geleceğe sahip üst düzey stratejik bir Çin- Malezya topluluğu inşa etmeye yönelik üç maddelik öneri sundu.

Xi, çarşamba günü Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüşmesi sırasında dile getirdiği üç maddenin ilki olarak iki ülkenin stratejik bağımsızlığa bağlı kalması ve üst düzey stratejik koordinasyon yürütmesi gerektiğini söyledi.

Xi, ikinci olarak iki ülkenin de kalkınma sinerjisi yakalayıp yüksek kaliteli kalkınma işbirliğine yönelik bir model oluşturması gerektiğini belirtti.

Xi, üçüncü madde olarak iki tarafa da dostluklarını nesilden nesle taşıma ve iki medeniyet arasındaki etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi derinleştirme çağrısında bulundu.