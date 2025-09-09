Xi Jinping'den Kuzey Kore'ye Kutlama Mesajı

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin ( Kuzey Kore ) kuruluşunun 77. yıldönümü vesilesiyle Kuzey Kore lideri ve Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong-un'a bir kutlama mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri olan Xi, Çin ile Kuzey Kore'nin dağlar ve nehirlerle birbirine bağlanan geleneksel dost komşular olduğunu vurgulayarak, ikili ilişkileri sürdürme, sağlamlaştırma ve geliştirmenin, Çin Komünist Partisi ve Çin hükümetinin her zaman kararlılıkla izlediği stratejik bir kılavuz olduğunu söyledi.

Kim'in, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere kısa bir süre önce Çin'e geldiğini hatırlatan Xi, Kim ile yeniden bir araya geldiklerini ve iki parti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak bir ayrıntılı plan hazırladıklarını belirtti.

Xi, bölgesel ve küresel barış ve kalkınmaya daha büyük katkılar sağlamak üzere Çin tarafı olarak stratejik iletişimi güçlendirmeye, Kuzey Kore ile yakın etkileşim ve işbirliğini sürdürmeye, Çin-Kuzey Kore dostluğunu ve iki ülkenin sosyalist davasını ilerletmek için el ele vermeye hazır olduklarını ifade etti.