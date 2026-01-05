Çin Cumhurbaşkanı Xi, Maduro'nun Kaçırılmasına İlişkin: "Tek Taraflı ve Zorbaca Eylemler, Uluslararası Düzeni Zayıflatıyor"

(ANKARA) - Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin kaçırılmasına ilişkin değerlendirmesinde, "Tek taraflı ve zorbaca eylemler uluslararası düzeni zayıflatıyor" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Xi, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile Pekin'de gerçekleştirdiği görüşmede, küresel gelişmelere değindi.

Xi, ülkelerin birbirlerinin iç işlerine müdahale etmekten kaçınması ve halkların kendi kalkınma yollarını seçme hakkına saygı göstermesi gerektiğini belirtti. Xi, "Tek taraflı ve zorbaca eylemler, uluslararası düzeni zayıflatıyor" dedi.

Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkelerine bağlılığın korunmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Xi, özellikle büyük güçlerin bu ilkelere öncülük etmesi gerektiğini kaydetti.

İrlanda Başbakanı Martin ise uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde hukukun temel alınması gerektiğini belirtti. Martin, ülkesinin Çin ile yakın diyalog ve eş güdüm içinde uluslararası hukuku savunmayı, serbest ve açık ticareti desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.