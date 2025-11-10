Xi Jinping, 15. Çin Ulusal Oyunları'nın Açılışını Yaptı
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen oyunların açılış törenine katıldı.