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Xi, Avustralya Başbakanı Albanese ile Görüştü

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Xi, Avustralya Başbakanı Albanese ile Görüştü

BALİ, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Salı günü öğleden sonra Endonezya'nın Bali Adası'nda Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile biraraya geldi.

BALİ, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Salı günü öğleden sonra Endonezya'nın Bali Adası'nda Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile biraraya geldi.

Xi, Avustralya Başbakanı Albanese ile GörüştüÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Endonezya'nın Bali Adası'nda biraraya geldi, 15 Kasım 2022. Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Endonezya'nın Bali Adası'nda biraraya geldi, 15 Kasım 2022. Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)

Xi, Avustralya Başbakanı Albanese ile Görüştü

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Bali Adası Avustralya Güncel Haberler

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