Xi, Avustralya Başbakanı Albanese ile Görüştü
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BALİ, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Salı günü öğleden sonra Endonezya'nın Bali Adası'nda Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile biraraya geldi.
BALİ, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Salı günü öğleden sonra Endonezya'nın Bali Adası'nda Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile biraraya geldi.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Endonezya'nın Bali Adası'nda biraraya geldi, 15 Kasım 2022. Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel