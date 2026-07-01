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Albüm: Çin'in Xi'an Kentinde Yüksek Hızlı ve Çevre Dostu Doğu Tren İstasyonu Hizmete Girdi

Albüm: Çin'in Xi'an Kentinde Yüksek Hızlı ve Çevre Dostu Doğu Tren İstasyonu Hizmete Girdi
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Çin'in Xi'an kenti ile Shiyan arasındaki 257 km'lik yüksek hızlı demiryolu hattı ve Xi'an Doğu Tren İstasyonu hizmete açıldı. 100 bin metrekarelik istasyonda 5G, BeiDou navigasyon ve akıllı inşaat sistemleri kullanılırken, çatıdaki güneş panelleri yıllık 7 milyon kWh yeşil enerji üretecek.

Xİ'AN, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an ile komşu eyalet Hubei'ye bağlı Shiyan'ı birbirine bağlayan 257 kilometre uzunluğundaki Xi'an-Shiyan yüksek hızlı demiryolu hattının hizmete girmesiyle Xi'an Doğu Tren İstasyonu da salı günü resmen faaliyete geçti.

Toplam 100.000 metrekarelik alana sahip istasyon, Çin'in kuzeybatısında önemli bir ulaşım merkezi olarak hizmet veriyor. Yeni istasyonun inşasında panoramik akıllı inşaat sistemleri ile 5G ve BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi destekli yüksek hassasiyetli konumlandırma teknolojileri kullanıldı.

İstasyonun çatısına döşenen 30 bin metrekareyi aşan fotovoltaik panellerin, tesisin kendi ihtiyacını karşılamak üzere yıllık 7 milyon kilovatsaatın üzerinde yeşil enerji üretmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
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