Wuzhen'de Gençlik Teknoloji Karnavalı Başladı
1. Wuzhen Gençlik Teknoloji Karnavalı, 15-25 Ağustos tarihleri arasında Çin'in Zhejiang eyaletindeki Tongxiang kentinde düzenleniyor. Karnaval, 40.000'den fazla genç teknoloji meraklısını bir araya getirerek inovasyonu teşvik ediyor.

TONGXİANG, 18 Ağustos (Xinhua) -- 1. Wuzhen Gençlik Teknoloji Karnavalı, 15-25 Ağustos tarihleri arasında Çin'in Zhejiang eyaletinin Tongxiang iline bağlı Wuzhen kentinde düzenleniyor.

Dünyanın dört bir yanından 40.000'den fazla teknoloji meraklısı genci bir araya getiren 11 günlük teknoloji karnavalı, gençlerin bilgilerini sergilemeleri, inovasyonu teşvik etmeleri ve geleceğe odaklanmaları için kapsamlı bir platform olma özelliği taşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
