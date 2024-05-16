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Wuling, Endonezya'da yeni elektrikli araç modeli Cloud EV'i tanıttı

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Çinli otomobil üreticisi Wuling, Endonezya pazarındaki varlığını daha da genişletmek amacıyla yeni elektrikli araç modeli Cloud EV için resmi bir lansman düzenledi. Cloud EV'in Endonezya'ya girişiyle elektrikli araç kullanımının artması hedefleniyor.

ÇEKİM TARİHİ: 15 Mayıs 2024

1. Lansman töreninden çeşitli görüntüler

2. Wuling marka elektrikli araçların gösteriminden çeşitli görüntüler

Çinli otomobil üreticisi Wuling, Endonezya pazarındaki varlığını daha da genişletmek amacıyla Çarşamba günü Cakarta'da yeni elektrikli araç modeli Cloud EV için resmi bir lansman düzenledi.

"Cloud EV satışlarının, Wuling elektrikli araçlarının toplam satış hacmine katkıda bulunacağını ve elektrikli araçların Endonezya'ya girişini artıracağını umuyoruz. Tüketicilerin bu aracı memnuniyetle karşılayacağından eminiz. Umarım Cloud EV bu yıl en az 5.000 adet satar."

Endonezya'da elektrikli araç kullanımı önemli ölçüde artmış durumda. Wuling Endonezya, 18-25 Mayıs tarihleri arasında Bali'de 10. Dünya Su Forumu'nun resmi araçları olarak belirlenen 150 adet elektrikli aracı tedarik edecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Endonezya cloud Çin Otomobil Güncel Haberler

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