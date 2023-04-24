Wuhan Kültür ve Turizm Fuarı'nda 16,4 Milyar Dolarlık 62 Anlaşma İmzalandı

Turistler Çin'in orta kesimlerindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da bulunan Sarı Turna Kulesi'nde (Huanghelou) düzenlenen ışık gösterisini izliyor, 21 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua)

WUHAN, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da düzenlenen 2. Çin (Wuhan) Kültür ve Turizm Fuarı Pazar günü sona erdi.

Üç gün süren etkinlik boyunca 112,5 milyar yuan (yaklaşık 16,4 milyar ABD doları) değerinde toplam 62 sözleşme imzalandı.

Yaklaşık 80.000 metrekare sergi alanına sahip fuarda yurtiçi ve yurtdışından 2.000'den fazla katılımcı yer aldı. Fuarı yaklaşık 180.000 kişi ziyaret etti.

Fuara, ülke çapındaki kültür ve turizm bürosu yöneticileri, kurumsal liderler ve canlı yayın yoluyla kültür ve turizm ürünlerini tanıtmaları için 30'dan fazla influencer davet edildi. Etkinlik sırasındaki çevrimiçi ve çevrimdışı işlem hacmi toplam 379 milyon yuana ulaştı.

Fuarda kültür ve turizm endüstrisindeki en son gelişme trendleri, yeni teknolojiler ve yeni ürünlere odaklanan bir dizi forum düzenlendi.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hubei eyalet hükümeti tarafından ortaklaşa desteklenen fuar, iki yılda bir Wuhan'da düzenleniyor.