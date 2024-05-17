Wolfgang Borchert'in 'Kapıların Dışında' Oyunu İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

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