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Wolfgang Borchert'in 'Kapıların Dışında' Oyunu İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda

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İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Wolfgang Borchert'in 'Kapıların Dışında' oyunu, Mecidiyeköy Büyük Sahne'de seyircilerle buluşuyor. Oyun, 2. Dünya Savaşı sonrasında yaralı olarak Almanya'ya dönen bir askerin yaşadıklarını anlatıyor.

Wolfgang Borchert'in yazdığı "Kapıların Dışında" oyunu, İstanbul Devlet Tiyatrosu (DT) tarafından Mecidiyeköy Büyük Sahne'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İstanbul DT'den yapılan açıklamaya göre, Behçet Necatigil'in Türkçeye kazandırdığı ve Volkan Sarıöz'ün yönettiği oyun, 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaralı olarak yurduna dönen Alman askerin yaşadıklarını konu alıyor.

Eserin oyuncu kadrosunda, Can Yılmaz, Onur Camcı, Lalizer Tuinman, Çiçek Üstün, Harun Özer, Can Albayrak, Evrim Kırcı, Gökhan Eroğlu, Tolga Kortunay, Doruk Ordu, Melisa Polat, Gülşah Bolat, Gizem Genç Aydın, Nesli Yılmaz, Gökhan Yıldırım, Görkem Koyuncu, Büşra Devrim Cevher, Ekinsu Karaata, Ihlara Yener, Merve Durgun, Nazlı Altun ve Yankı Fırat yer alıyor.

Dekor tasarımı Nur Sinem Mete'ye, kostüm tasarımı Burcu Melek Bozan'a, ışık tasarımı Akın Yılmaz'a ait oyunun müziklerini ise Fırat İkisivri yaptı.

Oyun, hafta boyunca Mecidiyeköy Büyük Sahne'de izlenebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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