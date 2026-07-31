Haberler

Wildberries’in Volgograd’daki lojistik tesisinde İHA saldırısı nedeniyle yangın çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya’nın Volgograd şehrindeki Wildberries lojistik tesisine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından yangın çıktığı bildirildi.

Rusya'nın Volgograd şehrindeki Wildberries lojistik tesisine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından yangın çıktığı bildirildi.

Volgograd Valisi Andrey Boçarov, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın bölgeye yönelik İHA saldırısına ilişkin detayları paylaştı.

Şehrin güneyindeki bir enerji tesisi ile Dzerjinskiy bölgesindeki depolarda yangın çıktığını belirten Boçarov, saldırılarda bölge genelinde 5 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Boçarov, Traktorozavodskiy bölgesindeki bir apartman ve Krasnoarmeyskiy bölgesindeki müstakil evin de saldırılarda hasar gördüğünü aktardı.

Wildberries'ten yapılan açıklamada ise şirketin Volgograd'daki lojistik tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve ilk belirlemelere göre tesiste yaralanan bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, lojistik operasyonların yeniden düzenlendiği, mal kabulü ile sipariş sevkiyatının şirketin diğer tesisleri üzerinden gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ukrayna, Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait tesislere son dönemde yoğun saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Hamas ve İslami Cihad'dan art arda açıklamalar

Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Açıklamalar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano

Sergen Yalçın'ı 2 maçta silip attı: Esamesini bile okutturmuyor
Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu

Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu
Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu! Dehşet anları anbean kamerada

Önce yasak aşkına sonra kendine sıktı! İkisi de artık mezarda

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Gece yarısı çok sayıda atama
Arda Güler'i bile şaşkına çevirdi! Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar

Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar
Görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in yargılanmasında 16 kişiye tahliye

Mustafa Bozbey'in yargılandığı davada ara karar! 16 kişiye tahliye
İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım! Apar topar sildiler

İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım! Apar topar sildiler