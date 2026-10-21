Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Whakaari Yanardağı'nda kül püskürtmesi nedeniyle alarm seviyesi 3'e çıkarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Whakaari Yanardağı'nda kül püskürtmesi nedeniyle volkanik alarm seviyesi 2'den 3'e yükseltildi. Yetkililer bacadaki sıcaklığın geçen haftadan bu yana 100 dereceden 395 dereceye çıktığını, ani ve şiddetli patlamaların bazı bölgeler için hayati tehlike oluşturabileceğini bildirdi.

Yeni Zelanda'daki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nın volkanik alarm seviyesi, sürekli kül püskürtmesi nedeniyle yükseltildi.

The New Zealand Herald gazetesinin haberine göre yetkililer, yanardağın durmadan az miktarda kül püskürttüğünü belirtti.

Yanardağın aktif bacasındaki sıcaklığın geçen haftadan bu yana yaklaşık 100 dereceden 395 dereceye yükseldiğini bildiren yetkililer, bu kapsamda volkanik alarm seviyesinin 2'den 3'e, havacılık renk kodunun ise sarıdan turuncuya yükseltildiğini ifade etti.

Yetkililer, mevcut volkanik faaliyetlerin halihazırda ana karaya yönelik belirgin bir tehdit oluşturmadığı ancak daha şiddetli patlamaların aniden meydana gelebileceği ve bazı bölgeler için hayati tehlike oluşturabileceği konusunda uyarı yaptı.

Whakaari Yanardağı Aralık 2019'da patlamış, afette 22 turist ölmüş, 25 kişi ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA
2,5 yıldır normal şekilde idrar yapamıyor: Mesanesinden 1 litre idrar boşaltıldı

2,5 yıldır aynı çileyi çekiyor: Doktorların çözümü herkesi şaşırttı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazar yerine İHA saldırısı! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı

Bu resmen katliam! Saldırı sonrası bölgeden gelen haber korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da net mesaj: Kol kırılır yen içinde kalır demeyeceğiz

MKYK'da mesajı verdi! Yeni kelleler gidecek
10 gün önce kendini asan genç kurtarılamadı

Kendini asmıştı! 10 gün sonra hayatını kaybetti
Otomobille motosiklet çarpıştı! 2 kişi olay yerinde can verdi

Otomobille motosiklet çarpıştı! 2 kişi olay yerinde can verdi
Bursa'da feci kaza: 17 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti

Yürek dağlayan feryat: "Oğlum nerede, bir şey söyleyin"
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına olay hareket

Ne yapıyorsun Kerem?
Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü

Katliam gibi kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı