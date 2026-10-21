Whakaari Yanardağı'nda kül püskürtmesi nedeniyle alarm seviyesi 3'e çıkarıldı

Whakaari Yanardağı'nda kül püskürtmesi nedeniyle alarm seviyesi 3'e çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Whakaari Yanardağı'nda kül püskürtmesi nedeniyle volkanik alarm seviyesi 2'den 3'e yükseltildi. Yetkililer bacadaki sıcaklığın geçen haftadan bu yana 100 dereceden 395 dereceye çıktığını, ani ve şiddetli patlamaların bazı bölgeler için hayati tehlike oluşturabileceğini bildirdi.
Yeni Zelanda'daki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nın volkanik alarm seviyesi, sürekli kül püskürtmesi nedeniyle yükseltildi.
The New Zealand Herald gazetesinin haberine göre yetkililer, yanardağın durmadan az miktarda kül püskürttüğünü belirtti.
Yanardağın aktif bacasındaki sıcaklığın geçen haftadan bu yana yaklaşık 100 dereceden 395 dereceye yükseldiğini bildiren yetkililer, bu kapsamda volkanik alarm seviyesinin 2'den 3'e, havacılık renk kodunun ise sarıdan turuncuya yükseltildiğini ifade etti.
Yetkililer, mevcut volkanik faaliyetlerin halihazırda ana karaya yönelik belirgin bir tehdit oluşturmadığı ancak daha şiddetli patlamaların aniden meydana gelebileceği ve bazı bölgeler için hayati tehlike oluşturabileceği konusunda uyarı yaptı.
Whakaari Yanardağı Aralık 2019'da patlamış, afette 22 turist ölmüş, 25 kişi ağır yaralanmıştı.