West Virginia'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Mount Carbon bölgesinde gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinde intihar etti.
MOUNT ABD'nin West Virginia eyaletinin Mount Carbon bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Mount Carbon bölgesinde görevli emniyet yetkilileri, eyaletin güney bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Yetkililer, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını ifade etti.
Yaralıların hastanede tedavi altında olduğunu kaydeden yetkililer, saldırganın olay yerinde intihar ettiğini belirtti.
Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel