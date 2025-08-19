West Virginia'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Mount Carbon bölgesinde gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinde intihar etti.

MOUNT ABD'nin West Virginia eyaletinin Mount Carbon bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mount Carbon bölgesinde görevli emniyet yetkilileri, eyaletin güney bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Yetkililer, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını ifade etti.

Yaralıların hastanede tedavi altında olduğunu kaydeden yetkililer, saldırganın olay yerinde intihar ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
