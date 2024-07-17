Weifeng gong ve davul gösterisi Linfen'de büyük ilgi gördü
Çin'in kuzey eyaleti Shanxi kökenli ve 4000 yıllık geçmişe sahip sanat formu Weifeng gong ve davulu performansı, somut olmayan ulusal kültürel miras listesinde yer alıyor. Eyalete bağlı Linfen şehrinde bu kadim geleneği yaşatan gösteri izleyicilerin beğenisini topladı.
Weifeng gong ve davul gösterisinden çeşitli görüntüler
Çin'in kuzey eyaleti Shanxi kökenli ve 4000 yıllık geçmişe sahip sanat formu Weifeng gong ve davulu performansı, somut olmayan ulusal kültürel miras listesinde yer alıyor. Eyalete bağlı Linfen şehrinde bu kadim geleneği yaşatan gösteri izleyicilerin beğenisini topladı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Linfen'den bildiriyor. (XHTV)