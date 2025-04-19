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Washington'da Trump ve Musk'a Yönelik Büyük Gösteri

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ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray önünde düzenlenen gösterilerde, Trump ve Elon Musk'ın politikaları protesto edildi. Göstericiler, göçmenlik, eğitim, sağlık ve Gazze konularında eleştirilerde bulundu.

ABD'nin başkenti Washington'daki gösterilerde, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin çeşitli politikaları ve uygulamaları eleştirildi.

Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ta toplanan kalabalık grup, Trump ile Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk'ı protesto etti.

Gösteride, ABD hükümetinin göçmenlere yönelik uygulamaları, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik politikaları gibi konuların yanı sıra, ABD'nin, İsrail'in saldırılarını devam ettirdiği Gazze'ye yönelik tutumu da eleştirildi.

Trump ve Musk'a yönelik eleştirilerin de yer aldığı dövizleri taşıyan grup, Beyaz Saray'a seslerini duyurmaya çalıştı.

Öte yandan, Beyaz Saray'ın arka bahçesine bakan tarafta yer alan Washington Monument'in çevresinde toplanan binlerce kişi, ABD hükümetine karşı benzer talepleri dillendirdi. Göstericiler bir süre sonra slogan atarak ABD Kongre binasına doğru yürüyüşe geçti.

Gösterilerde bir kişi gözaltına alınırken, Washington polisi gözaltının gerekçesiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

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Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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