ABD'de silahlı saldırıda 1 polis yaralandı

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru yaralandı. Olayın failleri olarak iki şüpheli arandığı belirtildi.

ABD Park Polisinden yapılan açıklamaya göre, olay kentin güneydoğusundaki Queens bölgesinde yaşandı.

Basına açıklamalarda bulunan ABD Park Polisi Şefi Scott Brecht, silahlı saldırıda yaralanan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığını ve tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Brecht, saldırıyla ilgili 2 şüphelinin arandığını ve zanlıların "iki siyahi erkek" olduğunu ifade etti.

Washington Geçici Polis Şefi Jeffery Carroll ise polis memurunun araç içinde hedef alındığını söyledi.

Soruşturmaya Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) da destek verdiği bildirildi.

Saldırının nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
