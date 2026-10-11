Washington'da Kongre önünde Filistin destekçileri İsrail'e silah ambargosu istedi

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ABD'de Kongre binası yakınlarında bir araya gelen Filistin destekçisi yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze'deki soykırımına son vermesi çağrısında bulunarak hükümetin İsrail'e silah ambargosu ve yaptırım uygulamasını talep etti.

Filistin Gençlik Hareketi ve Filistin'e destek veren grupların organizatörlüğünde yüzlerce gösterici, başkent Washington'daki Kongre binasının dışında bir araya geldi.

İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve Filistin topraklarını işgalini kınayan dövizler taşıyan göstericiler, ABD'nin "savaşlarının" ekonomik maliyetine dikkati çekti.

Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, ABD'nin İsrail'e askeri ve diplomatik desteğine tepki göstererek bu ülkeye yönelik silah ambargosu ve yaptırım kararı alınması çağrısında bulundu.

Filistin Gençlik Hareketinden Nouhad Akkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'deki halkımıza, bölgedeki insanlarımıza yalnızca soykırımın sona ermesi için değil tam kurtuluş ve geri dönüş gerçekleşene kadar onlar için savaşmaya devam edeceğimiz mesajını iletiyoruz." dedi.

Akkar, göstericilerin, ABD'li seçilmiş yetkilileri İsrail'e yönelik askeri yardımlar nedeniyle sorumlu tutmak istediklerini dile getirerek "Bu soykırımın normalleşmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Nouhad Akkar, kamu kuruluşlarına İsrail'e silah sağlayan üreticilere yatırımlarını durdurmaları için çağrı yaptı.

"İran Amerikan Ulusal Konseyi" adlı kuruluştan Isabella Javidan da ABD'li siyasetçilerin ve savunma alanındaki yüklenici firmaların bölgede şiddet olaylarını mümkün kıldığını belirtti.

İsrail'in Gazze'ye, İran'a ve Lübnan'a saldırılarını ayrı değerlendirmediğini vurgulayan Javidan, ABD Kongresinin "ölümü diplomasiye ve askeri hakimiyeti temel insan onuruna tercih ettiğini" dile getirdi ve İsrail'e silah tedarikinin sivillerin yaşamına mal olduğunun fark edilmesi gerektiğini söyledi.

Göstericilerden Erik W. de "Bir Yahudi Amerikan olarak hükümette benim adıma konuşarak bir soykırımı silahlandırmayı meşrulaştıran birçok kişinin olduğunu düşünüyorum." dedi.

Erik W, İsrail'i silahlandırmanın "antisemitizmle mücadele anlamına gelmediğinin" altını çizerek İsrail'in tutumunun Yahudiliğe yönelik görüşleri olumsuz etkilediğini söyledi.

Kaynak: AA