Washington'da 2 Ulusal Muhafız Askeri Vuruldu

Güncelleme:
ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu bildirildi. Olayla ilgili detaylar ve askerlerin durumu henüz bilinmiyor.

ABD'nin başkenti Washington'da 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu bildirildi.

Associated Press'e (AP) ismini vermeden konuşan bir yetkili, başkent Washington'da 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu kaydetti.

Yetkili, olayın Beyaz Saray yakınlarında gerçekleştiğini belirterek, askerlerin durumunun bilinmediği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
500
