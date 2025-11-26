Washington'da 2 Ulusal Muhafız Askeri Vuruldu
ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu bildirildi. Olayla ilgili detaylar ve askerlerin durumu henüz bilinmiyor.
Associated Press'e (AP) ismini vermeden konuşan bir yetkili, başkent Washington'da 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu kaydetti.
Yetkili, olayın Beyaz Saray yakınlarında gerçekleştiğini belirterek, askerlerin durumunun bilinmediği bilgisini paylaştı.
Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel