WASHINGTON - ABD Kongre üyesi Greene'den "Twitter" açıklaması - Haberler

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WASHINGTON - ABD Kongre üyesi Greene'den "Twitter" açıklaması

AA - Nathan Posner - Güncel
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ABD Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Amerikan Kongre Binası 'Capitol' önünde, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varması konusunda basın toplantısı düzenledi.

ABD Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Amerikan Kongre Binası 'Capitol' önünde, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varması konusunda basın toplantısı düzenledi.

AA / Nathan Posner - Güncel

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