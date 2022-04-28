WASHINGTON - ABD Kongre üyesi Greene'den "Twitter" açıklaması

ABD Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Amerikan Kongre Binası 'Capitol' önünde, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varması konusunda basın toplantısı düzenledi.