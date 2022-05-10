WASHİNGTON - ABD Başkanı Biden yüksek hızlı internete ilişkin açıklamalarda bulundu - Haberler

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WASHİNGTON - ABD Başkanı Biden yüksek hızlı internete ilişkin açıklamalarda bulundu

AA - Yasin Öztürk - Güncel
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ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'in konuşmaları ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'da, ülkede hizmete geçecek olan yüksek hızlı internete ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'in konuşmaları ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'da, ülkede hizmete geçecek olan yüksek hızlı internete ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA / Yasin Öztürk - Güncel

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