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Trump'ın Kim Jong-un ile Sonbaharda Görüşme Planı

Trump'ın Kim Jong-un ile Sonbaharda Görüşme Planı
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Wall Street Journal'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bu sonbaharda, muhtemelen kasım ayında yüz yüze görüşmek istiyor ve danışmanlarına bu konuda baskı yapıyor. Trump, bu görüşmeyi diyaloğu yeniden başlatmak için bir fırsat olarak görürken, analistler ve bazı ABD'li yetkililer ilerleme beklentilerinin düşük olduğunu belirtiyor.

WASHINGTON, 19 Ağustos (Xinhua) -- Wall Street Journal gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bu sonbaharda görüşmek istediğini ve bunun en kısa sürede gerçekleşmesi için danışmanlarına baskı yaptığını bildirdi.

Gazetenin salı günü ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, bir sonraki Asya ziyareti sırasında Kim ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirilmesi konusunu özel olarak ele aldı. Yetkililer, söz konusu görüşmenin "kasım ayında gerçekleşebileceğini" belirtti.

Habere göre Trump, Kim ile yeniden bire bir görüşmeyi Kuzey Kore ile diyaloğu yeniden başlatmak için bir fırsat olarak görürken, analistler ve bazı ABD'li yetkililer "çok fazla ilerleme beklemediklerini" ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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