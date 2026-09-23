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Wadephul, Trump'ın UCM'den çekilme çağrısını reddetti, Almanya UCM'yi destekleyecek

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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelerin UCM'den çekilmesi çağrısını reddetti; Almanya'nın Lahey'deki mahkemeyi destekleyeceğini söyledi. Wadephul, UCM'nin uluslararası hukuk ve insan haklarını korumada önemli olduğunu vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ülkelerin Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) çekilmesi" yönündeki çağrısını reddederek, Almanya'nın Lahey'deki mahkemeyi destekleyeceğini söyledi.

Wadephul, kamu yayıncısı Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada, "Bu, kurallara dayalı düzenin bir parçasıdır. Medeniyetimizin tarihinin bir parçasıdır. Uluslararası Ceza Mahkemesinin yanında durduğumuz kesinlikle açıktır." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı'nın, "UCM'den çekilme" çağrısına anlam veremediğini belirten Wadephul, "Elbette bunu yapmayacağız. Dürüst olmak gerekirse, bu çağrının özünü de anlamıyorum. Bu, Amerikan yönetiminin politikasıyla gerçekten de üzücü bir farklılık yaşadığımız alanlardan biri." diye konuştu.

Alman Bakan, UCM'nin uluslararası hukuku ve insan haklarını korumak, savaş ve insanlık suçu işleyenlerden hesap sormak açısından önemli bir kurum olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Batı Balkanlar'da işlenen zulümlerin ve uluslararası hukuk ile insan haklarına yönelik en ağır ihlallerin, geçmişteki ve günümüzdeki hüküm ve kararlarla nasıl ele alındığını çok yakın zamanda gördük. Doğal olarak uluslararası düzeyde bu yargı mekanizmasına ihtiyacımız devam ediyor."

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu görüşmelerinde mahkemeyi "kötü niyetli bir grup insan" olarak nitelendirmiş ve "UCM üyesi tüm ülkeleri, bu haydut kurumdan derhal resmi olarak çekilmeye çağırıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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