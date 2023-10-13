Vuslat Derneği, Gazze-Filistin Acil Yardım kampanyası başlattı

Vuslat Derneği, İsrail saldırıları sebebiyle Filistin'deki yakıt ve tıbbi malzeme eksikliğinin giderilmesi için 'Gazze-Filistin Acil Yardım' kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında İsrail'in saldırıları, abluka ve ambargosunun ardından Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde had safhaya varan tıbbi malzeme eksikliğinin ve yakıt ihtiyacının giderilmesi hedefleniyor.

Vuslat Derneği, İsrail saldırıları sebebiyle Filistin'deki yakıt ve tıbbi malzeme eksikliğinin giderilmesi için "Gazze-Filistin Acil Yardım" kampanyası başlattı.

Vuslat Derneği'nden yapılan açıklamaya göre; İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından bölgedeki ihtiyaçların giderilmesi için dernek tarafından acil yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında İsrail'in saldırıları, abluka ve ambargosunun ardından Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde had safhaya varan tıbbi malzeme eksikliğinin ve yakıt ihtiyacının giderilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Taştan, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından, bölgedeki yakıt ve tıbbi malzeme ihtiyacının arttığına dikkati çekti.

"İşgalci İsrail'in saldırılarından yaralı olarak kurtarılan masumların ambulansla hastaneye nakledilmesi ve hastanede yapılacak müdahale için yakıta ihtiyaç duyuluyor" ifadelerini kullanan Taştan, şunları kaydetti:

"İsrail'in, Gazze'nin elektriğini kesmesinin ardından hastanelerde yakıtla elektrik elde edilen jeneratörler kullanılıyor. Bu bakımdan yakıt ve tıbbi malzeme Gazze'deki masumların hayatta kalmasını sağlıyor. Bu hedef doğrultusunda Gazze'ye gönderdiğimiz ilk yakıt tankeri, Nasser Tıp Kompleksi'ne ulaştı. Bölgedeki onlarca hastane ve binlerce yaralıyı düşündüğümüzde çok daha fazla çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bu sebeple değerli Türk halkından 'Gazze-Filistin Acil Yardım' çalışmalarımıza destek olmasını bekliyoruz."

Hayırseverler, kampanyaya "www.vuslat.org.tr" internet sitesinden, ilgili hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla, 6068 kısa mesaj hattına "GAZZE" yazarak ya da "0 212 659 28 80" numaralı telefondan bilgi alarak destekte bulunabiliyor.