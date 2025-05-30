Volodimir Zelenski: Türkiye ile Diplomasiyi Etkin Kılmaya Yönelik İş Birliğimize Değer Veriyoruz

Volodimir Zelenski: Türkiye ile Diplomasiyi Etkin Kılmaya Yönelik İş Birliğimize Değer Veriyoruz
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Ne yazık ki Rusya bir sonraki olası toplantının sonuçsuz kalması için elinden geleni yapıyor. Türkiye ile diplomasiyi etkin kılmaya yönelik tüm işbirliğimize değer veriyoruz. Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik tutarlı ve tam destek veren net duruşu için minnettarız" dedi.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Ne yazık ki Rusya bir sonraki olası toplantının sonuçsuz kalması için elinden geleni yapıyor. Türkiye ile diplomasiyi etkin kılmaya yönelik tüm iş birliğimize değer veriyoruz. Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik tutarlı ve tam destek veren net duruşu için minnettarız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün Kiev'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüm. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adil ve kalıcı bir barışa ulaşma çabalarımızı destekledikleri için teşekkür ettim. Özellikle de bin insanımızın Rus esaretinden kurtarılmasını mümkün kılan toplantının düzenlenmesindeki yardımları için. Rusya tarafından alıkonulan tüm Ukraynalıların geri dönüşü en önemli önceliklerimizden biridir.

Hem bizim hem de ortaklarımızın diplomatik çabalarını ele aldık. Rusya dünyadan gelen tüm ateşkes çağrılarını görmezden gelmeye ve katliamlarını sürdürmeye devam ediyor. Dahası, Ruslar bine bin esir takasının hemen ardından hazırlamayı vaat ettikleri sözde 'memorandumu' bir haftadan uzun bir süredir sunamadılar. Ukrayna onlardan hiçbir belge almadı, Türkiye de öyle. Bir toplantının anlamlı olabilmesi için gündeminin net olması ve müzakerelerin düzgün bir şekilde hazırlanmış olması gerekir. Ne yazık ki Rusya bir sonraki olası toplantının sonuçsuz kalması için elinden geleni yapıyor.

Türkiye ile diplomasiyi etkin kılmaya yönelik tüm işbirliğimize değer veriyoruz. Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik tutarlı ve tam destek veren net duruşu için minnettarız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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