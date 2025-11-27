Haberler

Volkswagen, Hefei'deki Ar-Ge Merkezini Genişletti

Volkswagen Grubu Çin, Hefei'deki Ar-Ge merkezinin genişletilmesiyle birlikte yeni test atölyelerini açtı. Bu merkez, Almanya dışındaki en büyük entegre Ar-Ge üssü oldu ve araç geliştirme süresini yüzde 30 kısaltmayı hedefliyor.

HEFEİ, 27 Kasım (Xinhua) -- Volkswagen Grubu Çin Teknoloji Şirketi, salı günü yeni test atölyelerinin açılışıyla birlikte Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezine yönelik temel genişletme çalışmalarını tamamlamış oldu. Salı günü tamamlanan süreçle söz konusu merkez, tam süreçli araç geliştirme ve doğrulama yetenekleriyle Volkswagen'in Almanya dışındaki ilk ve en büyük entegre Ar-Ge üssü haline geldi.

Volkswagen Grubu Çin yaptığı açıklamada, bu dönüm noktasıyla Çin'de uçtan uca komple bir Ar-Ge sistemi kurarak yazılım geliştirme, donanım testi ve komple araç doğrulamayı kapsayan etkin bir tam zincir entegrasyonu sağladıklarını belirtti.

Yaklaşık 100.000 metrekare alanı kaplayan yeni test atölyeleri, yazılım ve donanım entegrasyonu, batarya ve güç aktarım sistemi testleri ve komple araç düzeyinde doğrulama gibi temel yeteneklere sahip 100'den fazla gelişmiş laboratuvar ile donatıldı.

Şirket yeni tesislerin, araç geliştirme süresini doğrudan yüzde 30 oranında kısaltacağını söyledi.

Volkswagen Grubu Çin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ralf Brandstaetter, "Çin, dünyanın en rekabetçi otomotiv pazarı konumunda. Buradaki müşterilerimiz hızlı inovasyon ve kusursuz kalite bekliyor. Bu nedenle Çin'deki geliştirme kapasitemizi bir üst seviyeye taşıyoruz. Hefei'deki varlığımızı genişleterek, yerel ihtiyaçlara hızlı şekilde yanıt verme ve teknolojileri doğrudan kullanılacağı yerde şekillendirme yeteneğimizi güçlendiriyoruz" dedi.

Volkswagen Çin Teknoloji Şirketi, 2024 yılının ocak ayında faaliyete başladı. Volkswagen, yıllar içinde Hefei'de yeni enerjili araç Ar-Ge ve üretiminden yeni enerjili araç satış ve hizmetlerine kadar tüm değer zincirini kapsayan bir merkez inşa etti.

Haberler.com
