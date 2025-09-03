Volkan Türkmenoğlu Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Atandı
Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Volkan Türkmenoğlu, ilçe halkının huzur ve güvenliği için çalışacağını açıkladı. Türkmenoğlu, daha önce İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.
Belen İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Volkan Türkmenoğlu göreve başladı.
Yeni görevine başlayan Türkmenoğlu, ilçe halkının huzur ve güvenliği için çalışacaklarını belirtti.
Türkmenoğlu daha önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü görevini yürütüyordu.
Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel