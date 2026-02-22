Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, itfaiye personelini ziyaret ederek yangınlarda gösterdikleri üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Ayrıca Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin de aile ziyaretlerini sürdürüyor.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, itfaiye personelini ziyaret etti.

Balaban, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Geçen yıl meydana gelen yangınlarda üstün gayret ve özverili çalışmaları nedeniyle itfaiye teşkilatına teşekkür eden Balaban, personele teşekkür belgesi takdim etti.

Kaymakam Özderin'den aile ziyareti

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, aile ziyaretlerini sürdürüyor.

Özderin, Erenler köyünde 2 aileyi evinde ziyaret etti.

Aile bireyleriyle sohbet eden Özderin, isteklerini dinledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez paylaşım

Galatasaray maçı biter bitmez flaş paylaşım
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi

Ülke yine ayakta! Dört bir yandan protesto sesleri yükseliyor
Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı

Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran 'taciz' iddiası

Can çekişirken katili söylemişti, vahşetin ardından "taciz" çıktı
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez paylaşım

Galatasaray maçı biter bitmez flaş paylaşım
Derya Uluğ'a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi

Ünlü şarkıcıya doğum gününde sürpriz evlilik teklifi
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi

Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi