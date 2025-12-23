Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kaymakam Kemal Balaban başkanlığında düzenlenen toplantıda sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu ile ilgili tedbirler değerlendirildi. Ayrıca Pınarhisar'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' etkinliği gerçekleştirildi.

Vize'de Sahipsiz Sokak Hayvanları Denetleme Komisyon Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Kemal Balaban başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 5199 sayılı Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği görüşüldü.

Toplantıda, ilçe merkezi ve Kıyıköy beldesinde sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu başta olmak üzere alınacak tüm tedbir ve önlemler değerlendirildi.

"Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" adlı etkinlik gerçekleştirildi

Pınarhisar'da "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" adlı etkinlik düzenlendi.

Tozaklı İlkokulunda düzenlenen programa Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Emre Cesur ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte öğrencilere 112 Acil Sağlık Hizmetleri araçları tanıtıldı.

Ardından ağız ve diş sağlığı, beslenme, fiziksel aktivite ile hijyen gibi konularda öğrencilere bilgi verildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı

Türkiye'ye vize zorunluluğu getiren ülkeden geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

'Safiye' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali ve değişimi konuşuluyor
Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı 2 ürünün satışını yasakladı

Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı 2 ürünün satışını yasakladı
Babacan'dan vahim uyuşturucu sözleri: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil

Babacan'dan vahim sözler: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Sadettin Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte son günlerin en çok konuşulan villası

Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte çok konuşulan o villa
Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın, silahlı kişiler tarafından öldürüldü

Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın öldürüldü