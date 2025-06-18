Vize'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Vize ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pazarlı köyünde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağaçlık alanın da zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.