Vize'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Vize'de Otluk Alanda Yangın Çıktı
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Vize ilçesinde Pazarlı köyünde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ağaçlık alan da zarar gördü.

Vize ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pazarlı köyünde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağaçlık alanın da zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel
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