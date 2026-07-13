Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girilmesi iki gün yasaklandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Kıyıköy beldesindeki tüm plajlarda denize girişler bugün ve yarın için yasaklandı. Jandarma ekipleri denetim yapacak.
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere iki gün yasak getirildi.
Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Kıyıköy beldesinde tüm plajlarda denize girilmesi bugün ve yarın yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
Jandarma Komutanlığı ekiplerinin plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran