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Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girilmesi yasaklandı

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Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm plajlarda denize giriş yasaklandı. Jandarma ekipleri denetimlerde bulunacak.

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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