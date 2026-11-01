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Vize'de kurtuluşun 104'üncü yılı kurtuluş kızı canlandırmasıyla kutlandı

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Vize'de kurtuluşun 104'üncü yılı kurtuluş kızı canlandırmasıyla kutlandı
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Vize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törenle kutlandı. Törende kurtuluş kızının sembolik kurtarılması canlandırıldı; programa protokol, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, Edirne Belediyesi Bando Takımı eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda, kurtuluş kızının sembolik olarak kurtarılması canlandırıldı.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından tören sona erdi.

Törene, Vize Kaymakam Vekili Enver Özderin, Yeni Parti Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Suat Yıldızhan, Belediye Başkanı Ercan Özalp, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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