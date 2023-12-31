Vize'de hayvan bakımevi inşaatı devam ediyor

Vize ilçesinde sahipsiz hayvanlar geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezi inşaatı devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Merkez inşaatının hızla devam ettiğini ifade eden Özalp, tefrişatın tamamlandığını belirtti.

Özalp, merkezin 5 bin metrekare alana inşa edildiğini, proje ile sahipsiz hayvanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşayacaklarını ifade etti.

Yaya geçitleri yenileniyor

Vize Belediyesi yaya geçitlerini yeniliyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı açıklamada, ilçedeki yaya geçitlerinde çizgi yenileme çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü aktaran Özalp, ekiplerin okul önlerindeki geçitler başta olmak üzere tüm geçitleri yenileyeceğini ifade etti.

Bordürler boyandı

Demirköy'de bordür boyama çalışması yapıldı.

Demirköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İğneada Caddesi'nde boyama çalışmasında bulunuyor.

Belediye Başkanı Recep Gün de çalışmaları takip ederek bilgi aldı.

Gün, ilçeyi daha da güzelleştirmek için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.