Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu

Saat verildi! Gazze'de ateşkes resmen başlıyor
Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu! 5 ülke takip edecek

Ateşkesin ardından kritik karar! 5 ülke bir araya geliyor
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti
Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Vize'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' Tanıtıldı

Vize'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi'ni tanıttı. Vali Uğur Turan, projenin önemine vurgu yaparak vatandaşların desteklerinin kritik olduğunu belirtti.

Vize ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda vatandaşlara proje tanıtıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yaptığı konuşmada, proje tanıtım çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Uyuşturucu ile mücadelede vatandaşların desteğinin önemli olduğunu ifade eden Turan, mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel
img

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
img

Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
img

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 21 terörist öldürüldü
Atatürk ve İsmet İnönü'nü 'kod adları' MİT arşivlerinde ortaya çıktı

Atatürk ve İsmet İnönü'nün 'kod adları' ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor

Erdoğan haberinin yer aldığı ilk gazete nüshası satılıyor
Dilan Çıtak'ın tülden elbisesiyle ettiği dans sosyal medyayı salladı

Dilan Çıtak'ın dansı sosyal medyayı salladı
Benfica farka koştu! Kerem Aktürkoğlu 4 maç sonra bir ilke imza attı

Benfica farka koştu! Kerem 4 maç sonra bir ilke imza attı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.