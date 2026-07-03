Kırklareli'nde denizde erkek cesedi bulundu
Kırklareli'nin Vize ilçesinde halk plajında su yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Halk plajında su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kıyıya çıkarılan ve kimliği henüz tespit edilemeyen ceset, Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran