Viyana Üniversitesi Öğrencilerinden Filistin Destekli Protesto

Güncelleme:
Avusturya'da Filistin destekçisi öğrenciler, Viyana Üniversitesi'nin girişini kapatarak İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı protesto düzenledi. Öğrenciler, üniversitenin soykırıma destek verdiğini iddia ederek çeşitli sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

Viyana Üniversitesi'nde Filistin destekçisi grupların ortak düzenlediği gösteri kapsamında yaklaşık 100 kişi, üniversitenin ana binasının önünde toplandı.

Kol kola girerek üniversitenin girişini kapatan öğrenciler, "Özgür Filistin", "Gazze için her şeyi bloke edin" sloganları attı.

Filistin destekçisi öğrenciler, "Viyana Üniversitesi, İsrail ordusunu finanse ediyor. Kudüs İbrani Üniversitesi'yle ortaklığı sonlandırın", "Viyana Üniversitesi soykırımın suç ortağıdır" yazılı pankartlar taşıdı.

Öğrenciler, burada yaptıkları açıklamada, Viyana Üniversitesi'ni, Gazze'deki soykırıma ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarının gasbına destek vermeyi durdurmaya ve Kudüs İbrani Üniversitesi ile ortaklığı sonlandırmaya çağırdı.

Protestonun düzenlendiği alana yaklaşık 100 polis sevk edildi.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
