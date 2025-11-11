Viyana Senfoni Orkestrası, 54. İstanbul Müzik Festivali'nde

Dünyanın saygın orkestralarından Viyana Senfoni Orkestrası, 125. yılında iki günlük özel bir programla, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "54. İstanbul Müzik Festivali"ne konuk olacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Borusan Holding sponsorluğunda 11-25 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek festivalin ilk sürpriz topluluğu Viyana Senfoni Orkestrası oldu.

Topluluk, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 23 Haziran'da piyanist Beatrice Rana'ya, 24 Haziran'da ise viyolonselci Kian Soltani'ye eşlik edecek.

Beatrice Rana, konserde Johannes Brahms'ın "minik ve sevimli bir scherzoya sahip, çok küçük bir konçerto" dediği eseri ile Franz Schubert'in ölümünden 6 yıl önce başlamasına rağmen tamamlayamadığı "Bitmemiş Senfoni"yi seslendirilecek.

Orkestra, Antonin Dvorak'a adanan ikinci konserde ise solist Kian Soltani ile buluşacak. Konserde, bestecinin romantik dönemin renkli senfonik eserlerinden sayılan "9. Senfoni"si ile konçerto repertuvarının sevilen yapıtlarından "Si minör Viyolonsel Konçertosu" yorumlanacak.

Konserlerin biletleri, 21 Kasım'da satışa açılacak.

Festival programının tamamı ise Şubat 2026'da duyurulacak.